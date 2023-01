Juventus su “Offside Racism”: domani protagonista il giovane Luis Hasa

La Juventus apre le porte a “Offside Racism”, sarà il giovane Luis Hasa il protagonista della puntata di domani in onda alle 17.45 su Rai Gulp e RaiPlay. Il diciottenne ha confidato di dover migliore ancora molto sul campo e che con l’aiuto del mister e della squadra ogni ostacolo sembra più semplice da superare. Il ragazzo ha sempre visto nelle sue origini albanesi una ricchezza da coltivare e condividere, e per questo motivo mal sopporta quando in campo avvengono episodi di razzismo. Una posizione che condivide anche il difensore della prima squadra Danilo nel consegnare a Luis la maglia “Keep Racism Out“, simbolo della campagna di sensibilizzazione di Lega Serie A.