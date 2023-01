Chelsea, ufficiale l’arrivo di Badiashile dal Monaco

Il Chelsea vuole essere tra le protagoniste di questa sessione invernale di calciomercato e mette a segno il primo colpo. E’ ufficiale l’arrivo dal Monaco di Benoit Badiashile, difensore francese classe 2001, che si è legato ai Blues con un contratto di sette anni e mezzo. “Sono felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di giocare per questo club”, ha dichiarato il giovane centrale francese, pagato per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro.