Juventus, Sky: notte di valutazioni coi legali, venerdì decisione su esonero Allegri

Tutto tace in casa Juventus sul fronte Massimiliano Allegri, ma come riferisce Sky Sport ci si attende una notte di valutazione col team legale del club bianconero per capire se si può procedere con un’interruzione anticipata del rapporto già nella giornata di venerdì o se l’esonero arriverà a fine stagione, dunque dopo le sfide contro Bologna e Monza. Il futuro del tecnico livornese è in ogni caso segnato e il prossimo anno non allenerà più i bianconeri, ma resta molto alta la possibilità dell’addio anticipato con possibile licenziamento – in un secondo momento – per giusta causa.

NOTA LEGALE ALLEGRI NON CONCORDATA

C’è di più. La nota diffusa oggi dal legale di Allegri, in cui il mister toscano smentisce di fatto gran parte della ricostruzione di Vaciago, non è stata concordata o approvata dalla società, né letta in anticipo.