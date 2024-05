Playout Serie B 2023/2024: tabellone e accoppiamenti

Tutto pronto per i playout di Serie B 2023/2024: di seguito ecco il tabellone della post season che consiste in uno spareggio in sfide di andata e ritorno per evitare la retrocessione in Serie C. C’è l’ultima speranza per due formazioni, la sedicesima e la diciassettesima, di evitare la retrocessione in Lega Pro: bisogna fare l’ultimo sforzo per salvare la categoria e giocare ancora una volta nel campionato cadetto.

Il regolamento è molto semplice: la sedicesima, in virtù del fatto di aver chiuso la regular season in una posizione migliore rispetto alla diciassettesima, ha due vantaggi. Il primo è quello di giocare in casa il ritorno, il secondo è di poter passare il turno con due pareggi o in ogni caso con una vittoria e una sconfitta con i medesimi gol segnati e subiti dalle due squadre coinvolte. Di seguito allora ecco il tabellone dei playout di Serie B in aggiornamento.

TABELLONE PLAYOUT SERIE B

Andata

Diciassettesima vs Sedicesima

Ritorno

Sedicesima vs Diciassettesima