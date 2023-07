Juventus, Shade: “Importante essere coerenti e ritrovare il proprio DNA”

Il rapper Shade, noto tifoso della Juventus, durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album ‘Diversamente triste’, ha commentato l’ultima complicata stagione vissuta dalla squadra bianconera: “Non puoi continuare a rincorrere il trend vincente, perché il trend che è vincente per altri non può essere vincente anche per te. Se tu cerchi di fare sempre quello che fanno gli altri, cercare la vittoria nel breve termine, ingaggiando giocatori a fine carriera o che magari sono l’ombra dei campioni che erano 10 anni, non vinci, anzi fai delle figuracce, come abbiamo fatto quest’anno. Per me è sempre più importante essere coerenti, ritrovare il proprio DNA, e credo sia importante anche per la Juve, che ha una storia centenaria”.