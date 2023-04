Juventus, seduta di scarico alla Continassa verso il Napoli

Di ritorno dal Portogallo, dove ha conquistato l’accesso alle semifinali di Europa League, la Juventus è subito tornata in campo alla Continassa in vista del big match contro il Napoli. Seduta di scarico per chi è sceso in campo in coppa e lavoro tecnico (esercitazioni tecniche per la trasmissione della palla e combinazioni di gioco finalizzate alle conclusioni su cross) per gli altri. Contro la capolista, la squadra bianconera dovrà andare a caccia di punti che ora tornano ad essere pesanti in chiave Champions League 2023/2024 dopo i 15 punti restituiti e in attesa di capire cosa accadrà più avanti fuori dai campi di gioco.

Bremer è uscito con qualche problema fisico dall’Alvalade e al suo posto potrebbe giocare uno tra Bonucci e Rugani. Possibile che Allegri possa effettuare diversi cambi di formazione, anche tenendo in considerazione il ritorno della semifinale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 26 aprile contro l’Inter. Domani sarà già vigilia e tempo di rifinitura mattutina mentre il tecnico Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all’Allianz Stadium alle 14.