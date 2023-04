Chelsea, contatti interrotti con Nagelsmann: ritenuto troppo inesperto per la Premier

Il Chelsea non punterà su Julian Nagelsmann per la prossima stagione. L’allenatore tedesco sembrava in pole per la panchina del club londinese, ma dopo i contatti degli ultimi giorni la dirigenza dei blues non è apparsa particolarmente convinta e secondo Sky Sports Uk ha interrotto i contatti. Alla base della decisione, l’età dell’ex allenatore del Bayern Monaco e la considerazione su una sua eccessiva inesperienza per la Premier League.