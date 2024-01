Juventus-Sassuolo, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 7

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra la sua Juventus e il Sassuolo, in programma domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Sciolti dei dubbi di formazione e analisi della partita per il tecnico livornese. Rivedi qui le sue parole.