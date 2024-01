Fifa The Best: Lionel Messi miglior giocatore del 2023, battuti Haaland e Mbappé

Dopo il Pallone d’Oro, anche il premio Fifa The Best: secondo la Fifa, infatti, è Lionel Messi il miglior giocatore del mondo nell’anno solare 2023. Nonostante non sia stata di certo il miglior anno della sua carriera, sottotono nella prima parte al Psg e poi negli Usa con Miami, l’argentino si è aggiudicato la vittoria anche quest’anno, bissando il successo della scorsa edizione, e ha battuto Erling Haaland e Kylian Mbappé.