Juventus, Rabiot: “Scudetto? Ci crediamo ancora di più, un obiettivo per la squadra”

“Scudetto? Ci crediamo ancora di più stasera, è un obiettivo per me e per tutta la squadra. Abbiamo fatto molto bene ma la strada è ancora lunga. Sono felice di aver segnato in casa e di aver aiutato la squadra, sono molto contento“. Lo ha detto Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma grazie ad un suo gol.

“Era importante vincere dopo la partita dell’Inter – ha detto a Dazn -. Dobbiamo continuare così e giocare con lo stesso spirito di stasera“. E sul futuro e il tema rinnovo: “Su questo devo ancora ragionare e parlare con la società. Mi trovo molto bene qui, ne parleremo più avanti. Ora voglio godermi tutte le partite“, conclude Rabiot.