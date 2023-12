La Serie A non raccoglie un dato positivo durante la diciottesima giornata di campionato. Su dieci partite disputate, sono state registrati solo 14 reti. In Italia, mediamente, si segnano 2.52 gol ogni partita, mentre in Bundesliga il dato sale a 3.36, seguito dalla Premier con 3.05 e la Spagna che vanta un 2.67.