Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: “Subito guardare avanti”

Dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, la Juventus torna ad allenarsi. I bianconeri devono rialzare la testa dopo il pesante ko subito al ‘Maradona’ contro il Napoli, così come scrive il club nella nota in cui si racconta della seduta odierna alla Continassa: “Subito guardare avanti è la parola d’ordine” si legge. La squadra ha svolto esercizi tecnici sul possesso palla e conclusioni da cross, per poi concludere l’allenamento con una partitella. Domani i bianconeri torneranno a correre al mattino per continuare a preparare la sfida di Coppa Italia in programma giovedì contro il Monza allo Stadium.