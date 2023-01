Serie A femminile, Juventus fermata dal Sassuolo: Roma in fuga

Dopo la vittoria della Roma per 7-1 sulla Fiorentina, la Juventus non risponde presente e non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo nella tredicesima giornata di Serie A femminile. Alla rete di Salvai, risponde Sciabica al primo minuto di recupero. Una beffa per le bianconere che scivolano a -5 dalla Roma e vedono avvicinarsi l’Inter. Tutto facile invece per il Milan che batte il Parma 2-0 con i gol di Piemonte (44′) e Arnadottir (58′). Per la prima volta in questa Serie A le rossonere hanno collezionato due vittorie di fila senza concedere reti: non accadeva dallo scorso aprile.

Juventus-Sassuolo 1-1 (52′ Salvai, 91′ Sciabica)

Milan-Parma 2-0 (44′ Piemonte, 58′ Arnadottir)