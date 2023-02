Juventus, ripresa degli allenamenti senza Allegri: tecnico assente per un leggero malanno

Dopo il successo dell’Arechi sulla Salernitana, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista della prossima sfida contro la Fiorentina, prevista domenica alle ore 18:00 nella cornice dell’Allianz Stadium. Alla seduta odierna, che è stata aperta ai tifosi, non era presente il tecnico Massimiliano Allegri, costretto a restare a casa a causa di un leggero malanno e sostituito sul campo dagli altri elementi dello staff. Assenti anche Leonardo Bonucci e Paul Pogba, che non rientreranno prima della partita di Europa League contro il Nantes di giovedì 16 febbraio.

Adrien Rabiot ha svolto lavoro differenziato in palestra, mentre Leandro Paredes, dopo aver saltato la trasferta di Salerno, è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Nella seduta odierna la squadra ha svolto esercitazioni tecniche di combinazioni di gioco per le conclusioni su cross, prima di dedicarsi alle partitelle. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al JTC Continassa per un’altra seduta mattutina.