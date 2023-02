Crotone, tribunale rigetta ricorso sette arbitri di Serie A contro noto giornalista

Il Tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso contro l’archiviazione del procedimento per diffamazione intentato da sette arbitri che attualmente dirigono in Serie A, Davide Ghersini, Ivan Pezzuto, Livio Marinelli, Antonio Rapuano, Marco Piccinini, Francesco Fourneau, Alessandro Prontera e Gianluca Aureliano, nei confronti del noto giornalista calabrese Bruno Palermo. Il cronista, con collaborazioni con emittenti nazionali, aveva scritto un editoriale sul sito di cui era direttore dedicato al club pitagorico in cui si evidenziavano gli errori arbitrali nei confronti del club rossoblu nella stagione 2018-2019. Archiviato definitivamente dunque il procedimento giudiziario, con il Tribunale che non ha dato ragione ai fischietti coinvolti.