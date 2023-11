Juventus, ricaduta per Weah: salta l’Inter

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per la Juventus, che domenica sera sfiderà l’Inter nel big match dell’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Timothy Weah, già da alcune settimane alle prese con un infortunio muscolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore statunitense ha accusato una ricaduta alla coscia destra e quindi i tempi di recupero si allungano. Weah proverà a tornare in campo a inizio dicembre.