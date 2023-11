Inter, infortunio Bastoni: salterà le gare contro Juventus e Benfica

Brutta notizia in casa Inter. Alessandro Bastoni infatti sarà out per alcune partite a causa dell’infortunio con la Nazionale e che gli ha fatto saltare le due sfide di qualificazione contro Macedonia del Nord e Ucraina. Come riporta Matteo Barzaghi a Sky Sport infatti, il difensore centrale nerazzurro ha svolto oggi gli esami, che hanno confermato il problema al polpaccio destro. Bastoni dunque salterà sicuramente i prossimi due impegni contro Juventus e Benfica, poi lo staff medico valuterà il da farsi. Da capire dunque se il classe ’99 potrà rientrare contro il Napoli oppure nella gara successiva contro l’Udinese del 9 dicembre.