Juventus: recuperato Kostic, Alex Sandro e Alcaraz in parte in gruppo

Juventus subito al lavoro nel giorno di Pasqua per preparare la semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma sempre contro la Lazio martedì sera alle 21 all’Allianz Stadium. Chi ha giocato ieri all’Olimpico, sempre contro i biancocelesti, ha svolto una seduta di scarico tra piscina, palestra e campo, gli altri si sono allenati regolarmente insieme ad alcuni ragazzi della Next Gen. Buone notizie per gli infortunati: Kostic ha smaltito la sindrome influenzale, sta bene e si è allenato in gruppo, mentre Alex Sandro e Alcaraz hanno fatto una parte dell’allenamento con la squadra. Possibile per entrambi una convocazione per la sfida di martedì. Domani la squadra di Allegri tornerà ad allenarsi in mattinata.