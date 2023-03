Juventus, Rabiot sul futuro: “Vedremo, sono aperto a tutte le opzioni. In Italia mi trovo molto bene”

“Sono onesto, non conoscil mio futuro. Come uomo mi piace viaggiare e scoprire altre culture, in Italia mi trovo molto bene e mi piace il paese. Ma sono aperto a tutte le opzioni, vedremo fra qualche mese”. Adrien Rabiot, in un’intervista a “Le Figato” non si sbilancia sul suo futuro in bilico, dato il contratto in in scadenza a giugo con la Juventus. “Dicono spesso che sono molto elegante in campo, che ho una certa classe, e penso che questo si sposi bene con l’Italia – ha proseguito il centrocampista -. Mi sento super bene e in costante crescita. Un ritorno al Psg? Nel calcio di oggi è difficile prendere posizione su qualsiasi cosa, niente dovrebbe essere vietato”, conclude.