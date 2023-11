Juventus, Rabiot: “Non so cosa succederà a Pogba, è una brava persona”

Adrien Rabiot ha parlato nella conferenza prima della sfida tra Francia e Grecia della situazione che sta vivendo Pogba: “Non so cosa gli succederà. Su questo non ho niente da dire. Dopodiché abbiamo parlato, ci siamo visti prima della Nazionale, abbiamo cenato insieme Spero che abbia una squalifica il meno pesante possibile. Siamo tutti dispiaciuti perché è un grande giocatore, un grande uomo e affrontare tutto quello che ha dovuto affrontare, è molto per una sola persona”.