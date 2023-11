Fondazione Milan e Associazione Davide Astori unite per Giornata Mondiale infanzia e adolescenza

Fondazione Milan e Associazione Davide Astori, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, hanno deciso di unirsi per il riadattamento di un campo multifunzionale, attualmente inutilizzato, di una zona periferica di Milano. Lo scopo è di garantire un luogo d’incontro per i ragazzi e le famiglie del quartiere. In omaggio al ricordo di Davide Astori, da sempre promotore delle questioni locali e sostenitore del diritto di ogni bambino di giocare la propria partita, sarà avviata una campagna di raccolta fondi che sarà svolta online per tutta la settimane corrente, tramite il link: sostieni.fondazionemilan.org/perdavide. L’iniziativa culminerà dal vivo allo stadio San Siro questo sabato, 25 novembre, con oltre 50 volontari che coinvolgeranno, posizionandosi davanti ai cancelli d’ingresso poco prima del calcio d’inizio, i tantissimi tifosi che si recheranno ad assistere all’incontro tra Milan e Fiorentina.