Juventus, Pogba convocato in Tribunale a Parigi: confronto in aula col fratello sul caso estorsione

Convocato Paul Pogba nell’ufficio dei giudici istruttori del tribunale di Parigi, per il 15 settembre, insieme ai suoi presunti ricattatori. Tra questi il fratello Mathias, incriminato un anno fa per “tentata estorsione e associazione a delinquere”.

Il fratello è infatti tra le persone più plausibili, accusate di averlo sequestrato per una notte a Seine-et-Marne con una richiesta di 13 milioni di euro, di cui 100mila prelevati subito e pagati in contanti agli estorsori. Mathias Pogba a sua volta aveva pubblicato video in cui lanciava varie accuse nei confronti del fratello, tra cui aver pagato un marabutto per lanciare un incantesimo su Mbappé.