Juventus, Pogba: “Contento di tornare in campo. Pareggio? Dobbiamo lavorare”

Paul Pogba, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. “Sono molto contento di tornare sul campo da gioco e fare quello che amo fare di più al mondo. Sono contento, ma al tempo stesso deluso da risultato di oggi. Penso che i tre punti fossero alla portata”. L’attaccante francese ha poi proseguito: “La cosa buona è non aver perso. Prendiamo questo punto e iniziamo a lavorarci per la prossima partita. nell’intervallo il mister ci ha detto di attaccare, puntare, giocare sulla fascia: è lì che abbiamo costruito il nostro gol. Mi serve tempo di gioco e allenamenti per tornare al top: sto molto bene fisicamente e voglio tornare alla grande. Ho fame come quando ero giovane. Voglio dare ai tifosi gioia e trofei”.