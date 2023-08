Bologna-Juventus 1-1. Allegri non è al meglio, parla Landucci: “Un buon punto. Il rigore? Accettiamo le decisioni dell’arbitro”

“La squadra è partita contratta nel primo tempo, forse abbiamo risentito anche dell’emozione della prima partita in casa. Poi bisogna dire che ci sono anche gli avversari. Io sono per vedere sempre le cose positive e il secondo tempo è stato buono. Peccato per il gol annullato a Vlahovic al 52′ che sarebbe stato importante”. Lo ha dichiarato Marco Landucci, vice allenatore della Juventus, intervenuto ai microfoni di Dazn al posto di Massimiliano Allegri (vittima di un piccolo malanno fisico) dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna all’Allianz Stadium.

“Nel finale abbiamo rischiato per provare a vincerla: è un buon punto e siamo contenti di come lavora la squadra. I carichi di lavoro sono pesanti, ma mi è sembrato la squadra sia cresciuta di condizione nella ripresa”. Poi gli viene chiesto dell’episodio di cui si è lamentato il Bologna: “Non commento né a favore né a sfavore. C’è un arbitro che decide e noi accettiamo le decisioni”. “Vlahovic? Sta crescendo e sta meglio fisicamente. Quando l’attaccante fa gol è tutto più semplice”.