Ulivieri su Mancini: “In Arabia Saudita per soldi, messe da parte le emozioni”

“Credo sia una scelta economica, ma ci sta. Le emozioni sono state messe da parte, i soldi hanno prevalso. Quello che preoccupa è questa modalità dell’Arabia, di certi Paesi, di entrare nel mondo del calcio in generale, buttando in questo mondo grandi risorse all’improvviso e creando dei problemi. Ma con l’arrivo di Spalletti la Federazione ha fatto grandi passi in avanti: ci ho parlato, era entusiasta”. Queste le parole di Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, riguardo la scelta di Mancini di andare ad allenare la nazionale dell’Arabia Saudita.