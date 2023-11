Juventus, le perplessità di Marchisio: “Difficile tenere il passo dell’Inter con questo gioco”

Nonostante una prima parte di stagione molto positiva, con dei risultati che parlano chiaro, la Juventus di Massimiliano Allegri continua a non convincere Claudio Marchisio. “Come ha detto il mister, ciò che conta è che la squadra sia rimasta in scia dell’Inter rispetto alle altre squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo dichiarato. L’Inter però è una squadra con grandissima qualità e, alla lunga, temo che questo gioco non permetterà alla Juve di tenere il passo dei nerazzurri” ha detto l’ex centrocampista ai microfoni di Radio TV Serie A. Marchisio ha poi concluso: “L’Inter sta dimostrando sia in Italia che in Europa di avere tante certezze. Dei bianconeri invece mi preoccupano le tante giornate che passano senza gol dei centravanti“.