Adriano alla Bobo TV: “Sarebbe bello vedere Ancelotti sulla panchina del Brasile”

Tra gli ospiti della prima puntata della Bobo TV, approdata sui canali di Radio Tv Serie A, c’era anche Adriano, ex attaccante brasiliano con un passato in Serie A. Tra i temi affrontati non poteva mancare la Nazionale del Brasile: “Sarebbe bellissimo vedere Carlo Ancelotti sulla nostra panchina, è un grande allenatore. Al momento la Selecao non sta facendo bene perché manca un gioco fisso e cambiamo troppi calciatori“. Adriano si è poi detto preoccupato dell’assenza di Neymar per infortunio: “Senza di lui il Brasile perde il 50%, anche se ci sono altri giocatori. A mio avviso un attaccante buono per la Nazionale può essere Gabigol: ha grande esperienza e può fare bene“.