Juventus, periodo nero per Vlahovic: il serbo disattiva anche l’account Instagram

E’ un periodo complicato per Dusan Vlahovic, a secco di gol con la maglia della Juventus nonostante un atteggiamento positivo nei confronti del gruppo. Il centravanti serbo contro la Lazio è stato però assente ingiustificato e tanti sui social lo hanno criticato. Probabilmente per evitare queste spiacevoli situazioni, nella notte l’attaccante ha disattivato il proprio profilo Instagram, peraltro in passato non pubblico.