Napoli, Osimhen si allena anche a Pasqua: l’indizio social sui tempi di recupero

È Pasqua e l’allenatore ha concesso un giorno libero alla squadra? Poco importa per Victor Osimhen, che ha indossato completo e scarpe ed è sceso in campo per allenarsi. Come testimonia la foto postata sui social, l’attaccante del Napoli si allena anche nella giornata di Pasqua, determinato a recuperare al più presto dall’infortunio. Difficile vederlo in campo già contro il Milan (anche se mai dire mai), ma ciò che è certo è che il nigeriano non vede l’ora di tornare in campo e sta facendo il possibile per accelerare i tempi. Non possono che sorridere i tifosi del Napoli di fronte alla dedizione del proprio centravanti.

“Dio è il più grande”. Storia-indizio di #Osimhen in vista di Milan-Napoli? 🤔 pic.twitter.com/196L0UoNn6 — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) April 9, 2023