Juventus, Paul Pogba trovato positivo al testosterone

Non c’è pace per la seconda esperienza bianconera di Paul Pogba. Secondo quanto appreso da Sportface, il centrocampista francese è risultato positivo al testosterone a seguito di un controllo effettuato a margine di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto.

Il francese è tornato alla Juventus nel luglio del 2022, ma durante la preparazione estiva subì una lesione del menisco laterale, che lo ha costretto al primo lungo stop in bianconero. Nel complesso, dal suo ritorno, Pogba ha accumulato solamente dodici presenze agli ordini di Massimiliano Allegri. Non va meglio in nazionale. L’ultima presenza con la Francia risale al marzo del 2022.

QUANTO RISCHIA DI SQUALIFICA