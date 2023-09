Probabili formazioni Italia-Ucraina, qualificazioni Europei 2024

Le probabili formazioni di Italia-Ucraina, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Dopo la trasferta di Skopje, gli azzurri di Spalletti tornano in casa al Meazza e sfidano gli ucraini, reduci dal pareggio contro l’Inghilterra in un girone C sempre più incerto. Serve la vittoria per non incappare in brutte sorprese, appuntamento alle ore 20.45 di martedì 12 settembre. Di seguito ecco le possibili scelte dei due ct.

QUI ITALIA – Spalletti potrebbe riconfermare l’undici visto a Skopje, scalpita però Raspadori e potrebbe dare il cambio a uno tra Zaccagni e Immobile, mentre in mezzo al campo Locatelli è in ballottaggio con Cristante. Infortunato Mancini.

QUI UCRAINA – Sergei Rebrov dovrebbe mandare in campo gli stessi di Wroclaw, unico dubbio su Mudryk, davvero deludente tre giorni prima.

Le probabili formazioni di Italia-Ucraina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Cristante 55% – Locatelli 45%, Politano 55% – Zaniolo 45%, Immobile 60% – Raspadori 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Mancini

UCRAINA (4-2-3-1): Buchanan, Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Sudakov, Yaremchuk, Mudryk.