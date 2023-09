Torna in campo Alexis Sanchez nella sfida tra il Cile e la Colombia. E’ stato il tecnico Eduardo Berizzo, ad annunciarlo in conferenza stampa: “Alexis sarà incluso nella formazione titolare di domani. Hanno fatto alcuni studi in Italia che avevano come controindicazione l’attività fisica per un periodo di giorni e bisognava aspettare che il giocatore tornasse in forma”.