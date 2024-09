Juventus-Napoli 0-0, Motta: “Serve di più, ma la strada è giusta”

Juventus-Napoli finisce 0-0 non senza rammarico per i bianconeri, come spiega lo stesso Thiago Motta. L’allenatore della Juventus, ha commentato il pareggio soffermandosi sullo stato di forma di Dusan Vlahovic: “Sta bene, non ha problemi. Ha fatto un buon primo tempo, ha aiutato la squadra cercando di attaccare la profondità anche se ce n’era poca. Il Napoli pressava molto, ci hanno limitati. Tim (Weah, ndr) è entrato bene. Oggi buona prestazione, ma negli ultimi metri dobbiamo migliorare. Nel primo tempo siamo andati in alcune occasioni tutti in profondità. Tim ha fatto bene giocando in appoggio e poi attaccando l’area. Ognuno ha le sue caratteristiche e ha aiutato a suo modo la squadra“.

I partenopei si sono resi pericolosi più volte sotto porta, ma “quando una squadra si mette dietro non è facile per nessuno” ha sottolineato il tecnico italo-brasiliano. “Abbiamo le qualità per fare di più, la strada è giusta. Il cambio di ritmo e l’attacco della profondità dobbiamo farli ancora, anche i tiri da fuori area quando troviamo chi difende bene l’area di rigore. Abbiamo giocatori con queste caratteristiche per farlo” ha aggiunto Motta.

Questo pareggio contro il Napoli arriva dopo un altro big match finito 0-0, quello contro la Roma: “”Per vincere serve qualcosa di meglio. Abbiamo trovato squadre forti, che sanno giocare. I nostri oggi hanno fatto una buona prestazione, ma non siamo chiaramente contenti del risultato. Oggi abbiamo tenuto tanto il Napoli dietro, ma negli ultimi metri dobbiamo migliorare“. Soddisfazione invece per la prestazione di Kalulu in mezzo: “Mi aspetto questo da lui, come dagli altri. Abbiamo giocatori forti che devono dimostrare il potenziale che hanno a beneficio della squadra“. “Ha fatto una buona partita – ha commentato infine Motta su McKennie, alla sua seconda partita da titolare -. Sa leggere bene gli spazi che deve occupare. È un giocatore che ha situazioni dove può arrivare in area e dà grande aiuto nella fase difensiva. Sta bene e si allena bene“.

