Juventus, Miretti: “Al trofeo Berlusconi ho trovato Allegri nella mia camera, disse che aveva sbagliato”

“A Vinovo cresci leggendo tutte le frasi dei grandi che sono passati di qui, essendo un centrocampista ho sempre avuto come modello Marchisio e penso di avere una buona visione di gioco: mi sento gratificato quando faccio un assist, ora sto lavorando per segnare il primo gol”. Lo ha detto Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, alla radio tv della Lega Serie A, aggiungendo poi un siparietto sul rapporto con Allegri: “Lo definisco ‘scolastico’, mi dà tanti consigli e cerco di imparare ed è una sorta di maestro, lo seguo sempre. Un siparietto? Al trofeo Berlusconi a Monza lo trovai in camera mia e mi disse: ‘Scusa, ho sbagliato stanza'”.