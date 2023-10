Juventus, Milik recuperato: ci sarà nel derby contro il Torino

Con il derby della Mole ormai alle porte, la Juventus deve fare i conti con le assenze nel reparto offensivo. Contro l’Atalanta né Vlahovic né Milik hanno preso parte alla sfida, ma questa volta le cose potrebbero cambiare. Il polacco, infatti, ha cominciato regolarmente in gruppo l’allenamento a porte aperte di questa mattina e quindi viene considerato come recuperato in vista della stracittadina. Per quanto riguarda il serbo classe 2000 invece, programma personalizzato a causa dei problemi alla schiena che continuano a tormentarlo e la sua presenza è ancora in dubbio per sabato.