Roma, intesa vicina per il main sponsor: è un gruppo privato saudita

Un marchio dell’Arabia Saudita dovrebbe essere il nuovo main sponsor sulle maglie Adidas della Roma di Josè Mourinho. Come riporta l’Ansa, la società giallorossa ha confermato la trattativa in corso con un gruppo privato di Riad. La città saudita, proprio come Roma, è candidata per ospitare l’Expo 2030, ma la sponsorizzazione non è legata alla corsa di Riad in concorrenza con la Capitale (decisione finale attesa per novembre). Niente scritte come “visit Riad” o simili, quindi. L’accordo sarebbe puramente commerciale, con tanto di amichevole con una società araba (probabilmente l’Al-Shabab) in una delle prossime due soste. L’intesa dovrebbe essere definita a breve e la Roma, riporta l’Ansa, ritiene che non possa essere una trattativa tra privati a inficiare la scelta finale per la sede di Expo.