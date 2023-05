Juventus-Milan, Allegri valuta il 3-4-3: possibile tridente offensivo con Chiesa, Kean e Di Maria

Alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro il Milan, valevole per la penultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sta pensando di proporre un 4-3-3 con il rientrante Danilo in difesa insieme a Bremer e Gatti. In mezzo al campo spazio a Cuadrado, di ritorno dalla squalifica, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre le principali novità riguarderebbero il reparto offensivo, in cui potrebbero essere schierati Chiesa, Kean e Di Maria. Probabile panchina per Vlahovic, alle prese con un problema fisico ed in dubbio fino alla fine. Sono ore di riflessione, dunque, per Massimiliano Allegri.