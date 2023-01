Juventus, mattinata al Training Center: presenti Chiesa e Cuadrado

La Juventus si è focalizzata sulla sfida di Coppa Italia di giovedì contro la Lazio, e valida per i Quarti di Finale della competizione. Il gruppo di Allegri si è ritrovato questa mattina allo Juventus Training Center per effettuare un lavoro sulla fase di costruzione della manovra contro pressing avversario e poi esercitazioni sulla finalizzazione per centrocampisti e attaccanti. Alla seduta hanno preso parte anche Chiesa e Cuadrado, assenti contro il Monza. Domani, allenamento al mattino e alle 14.15, conferenza stampa del tecnico bianconero.