Boxe, tredici azzurri sul ring al Trofeo Mohammed VI di Marrakech

Sono tredici gli azzurri che saliranno sul ring a Marrakech per prendere parte alla sesta edizione del Trofeo Internazionale Mohammed VI di boxe. In Marocco sei pugili italiani e sette azzurre sono convocati per cercare il miglior risultato possibile nella kermesse che per l’Italia prenderà il via giovedì 2 febbraio, con chiusura domenica 12. Torneo di grande importanza per il nostro movimento, visto che si tratta di uno degli appuntamenti della Golden Belt Series della Iba e sarà il primo test in vista sia dei Mondiali che dei Giochi Europei di Polonia 2023, dove peraltro saranno messe in palio le prime carte olimpiche per Parigi.

“Questo torneo ci servirà per ottenere dei buoni posizionamenti come teste di serie in occasione dei Mondiali – ha spiegato il ct azzurro Emanuele Renzini – Ci siamo preparati al meglio, svolgendo training camp con varie nazionali straniere nel Centro Nazionale Fpi di Assisi. Puntiamo alle carte olimpiche, quindi cercheremo di arrivare al top della forma e di qualificare, a giugno, più atleti possibili per Parigi”. Prudenza ma grande ambizione per Irma Testa: “Siamo a inizio anno e il primo impegno internazionale in Marocco sarà fondamentale per il Boxing Tour che ci accompagnerà all’appuntamento più importante, quello dei Giochi Europei, dove ce la metterò tutta per conquistare il pass olimpico”.