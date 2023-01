Il sindaco di Torino a Liverpool rende omaggio alle vittime dell’Heysel: “Tragedia terribile”

“Ero solo un ragazzino quando, quel 29 maggio 1985, 37 anni fa, vidi alla televisione le terrificanti immagini che raccontavano quello che stava accadendo allo stadio Heysel nella finale della Coppa dei Campioni contro la Juventus. E ne fui sconvolto. Essere qui, oggi, da sindaco della mia Città, è un onore, una responsabilità, un privilegio. Onore ancora maggiore considerando che, per la prima volta, la Città è qui, a Liverpool, a ricordare e prestare il doveroso tributo alle vittime di quella tragedia terribile”. Lo si legge sull’account Facebook del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della sua missione a Liverpool nel corso della quale ha posto una corona alla targa in memoria della strage dell’Heysel del 1985 nella finale di Champions League tra la Juventus e i Reds: “Un momento che rimane impresso profondamente nel ricordo di tutti gli sportivi, una tragedia che ha spezzato vite innocenti, durante quella che avrebbe dovuto essere solo una festa di sport. Ricordare proprio qui all’interno dello stadio di Anfield dove lo stesso Liverpool FC ha posto una targa a ricordo della tragedia, le vittime di questa pagina nerissima, che ha segnato sia la storia del calcio europeo che la nostra città, fa davvero onore alla società, ed è una grande opportunità per lanciare un messaggio positivo di pace e amicizia”.