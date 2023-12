Juventus, Manna: “Superlega? Superfluo commentare, ci penseranno Ferrero e Scanavino”

“Sinergia col Frosinone? Dei tre ragazzi che sono già qui, Kaio Jorge, Soulé e Barrenechea, conoscevamo il loro valore e la scelta di farli venire qui è perché la società lavora bene ed è virtuosa. Gli auguriamo di continuare così da domani. Siamo contenti di loro. Quando si inizia un percorso di crescita ci sono le tappe: stanno facendo bene, non è funzionale per loro spostarli in questo momento, a giugno prenderemo delle decisioni”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna, prima del match contro il Frosinone: “In questo momento commentare la Superlega è superfluo. Ferrero e Scanavino si occupano di questo, noi pensiamo al campo e ai nostri obiettivi”.