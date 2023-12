Lavezzi, la famiglia: “Ora è a casa e sta bene”. Javier Zanetti: “Dobbiamo aiutarlo”

E’ mistero fitto sulle condizioni di Ezequiel Lavezzi. L’ex Napoli e Psg avrebbe rifiutato il ricovero a Boulogne sur Mer, ma i medici sono chiari e come riporta il Corriere della Sera l’ex attaccante deve curarsi per uscire dalla tossicodipendenza. Niente incidente domestico, niente accoltellamento, adesso in Argentina la versione che circola è quella di una crisi dovuta all’abuso di sostanze, anche se non è stato confermato da fonti ufficiali.

Intanto, la famiglia si fa sentire e chiede riserbo. Il fratello Diego ha postato una foto che ritrae il Pocho a casa, mentre dorme su in divano, ribadendo la versione dell’incidente domestico. Ma il popolo argentino non è particolarmente convinto. E’ intervenuto anche il figlio ventenne Tomas sempre sui social: “Per tutti coloro che sono preoccupati per mio padre, sta bene. Smettetela di inventare versioni sull’accaduto, dietro a questo c’è una famiglia”.

C’è però il commento di Javier Zanetti su quanto sta accadendo all’amico: “Dobbiamo aiutarlo, non dobbiamo lasciarlo solo, tutte le persone che stanno attraversando momenti di questa portata sicuramente chiedono aiuto e noi dobbiamo dare loro una mano”.