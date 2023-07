Juventus: Liverpool e Newcastle su Chiesa, ma prima bisogna vendere

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe non essere sempre alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Fiorentina potrebbe salutare, per accasarsi in Inghilterra. Chiesa vuole sì continuare alla Juventus, ma la certezza che ciò accada non c’è, anche perché i bianconeri non giocheranno la prossima Champions League. C’è l’interesse di Liverpool e Newcastle, ma la Juventus non si siederà nemmeno al tavolo per un’offerta sotto i 50 milioni di euro.

Tutto però deciderà proprio dalle cessioni dei club. Il Liverpool, se dovesse puntare su chiesa, deve necessariamente cedere Momo Salah, vicino all’Arabia Saudita. Paradossalmente, per lo stesso motivo, il Newcastle non ha ancora presentato un’offerta. Prima bisognerà cedere Allan Saint-Maximin che, guarda un po’, potrebbe finire proprio in Arabia Saudita.