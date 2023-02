Juventus, Lapo Elkann contro Christillin: “Parla a vanvera, ingrata verso il club e la famiglia Agnelli”

Lapo Elkann tramite il suo profilo twitter non le manda a dire a Evelina Christillin, membro del consiglio FIFA che a più riprese aveva parlato di conseguenze pesanti per la Juventus non solo per quanto riguarda eventuali punizioni da parte degli organi competenti, ma anche su un possibile distacco dei suoi tifosi dalla maglia. “Non conta niente, troppa gente parla a vanvera purtroppo” ha esordito Lapo, per poi continuare: “Tanta gente ama parlare per mostrarsi. Bisogna parlare con i fatti, cosa che lei non fa e la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino lei se lo è scordato, questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona“.

