Running, Napoli City Half Marathon il 26 febbraio: presenti Muktar Edris e Sofiia Yaremchuk

Domenica 26 febbraio è in programma la Napoli City Half Marathon, manifestazione organizzata da Napoli Running e che verrà presentata domani presso la Sala Giunta nel capoluogo campano. Un evento speciale, teatro nel 2022 del nuovo record italiano sulla distanza con 59’26” da parte dell’azzurro Yeman Crippa (Polizia), prima volta per un italiano sotto il muro dell’ora.

Al via l’etiope Muktar Edris, 58’40” di personale sui 21,097k e due volte campione del mondo dei 5000m, 2017 e 2019. A sfidarlo il keniano Wisley Kibichii, anche lui già capace di correre sotto l’ora: 59’57”, l’anno scorso in 1:00’07” si è piazzato solo 7°: torna per vincere. Tiene alta la bandiera dell’Europa il francesce Mehdi Frére che a Valencia ha corso in 1:00:34”. Prima di presentare gli azzurri ancora Africa con il keniano Dennis Kibet Kitiyo, 9° lo scorso anno qui a Napoli.

A difendere i colori nazionali Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche Leffe) azzurro anche nella corsa in montagna e nei cross che vanta un personale di 1:01:58” tallonato da Nekagenet Crippa (Esercito), fratello di Yeman, che vuole limare il personale di 1:02’01” fatto da poco a Berlino e Stefano La Rosa (Carabinieri) che ha alle spalle Olimpiadi, mondiali ed europei, una carriera nella quale ha fatto segnare il crono di 1:02’28”.

Reciteranno da protagonisti anche Alessandro Giacobazzi (Aeronautica Militare) e Giuseppe Gerratana (Aeronautica Militare), vincitore della Maratona di Torino 2022. Al debutto invece l’azzurro di cross e oro U23 ai campionati italiani 10 km del 2021 Francesco Guerra (Carabinieri).

Tentativo di record maschile tedesco per Sebastian Hendel che sgomiterà con La Rosa con il quale condivide il personal best. In gara l’ucraino Vitality Shafar, al personale di 1:03’01” nel 2000 e lo statunitense Joseph Gray forte di 1:03’42”. Chiude la lista il francese Faustin Guigon con il crono di 1:07’28”. Debuttano i keniani Jacob Kipkorir Kosgei e Nzioka Alex Matata, atleti da non sottovalutare, la loro voglia di mostrarsi e di vincere potrebbe fare la differenza. Spesso la vittoria in gare importanti è andata a un debuttante.

Tra le donne attesa Sofiia Yaremchuk, la campionessa italiana in carica di mezza maratona. Origini ucraine ma italiana da tempo, vuole battere il record italiano di 1:08’27” di Nadia Ejjafini dal 2011. Deve limare oltre 30 secondi dal suo primato personale di 1:08’56” fatto alla Pisa Half Marathon 2022, il suo è il terzo crono di tutti i tempi per una italiana.

Sarà sfida ai diversi record nazionali. Per la Polonia ci proverà Angelika Mach già campionessa Nazionale polacca 2022 nei 5000m che dovrà abbassare il suo 1:11’07”, per l’Austria Julia Mayer anche lei più volte campionessa nazionale su varie distanze, di recente al personale con 1:11’13”. Solo un secondo di distacco per la bulgara Militsa Mircheva a caccia del record nazionale.

Portacolori della bandiera italiana sono le azzurre Rebecca Lonedo (Fiamme Oro Padova) che ha già fermato il crono a 1:11’08”, Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino Atl.), forte di 1:11’39”, Federica Sugamiele (Caivano Runners) pronta a limare il suo 1:13’04” e la sua compagna di squadra Alessia Tuccitto, al personale al campionato italiano di specialità nel 2022 in 1:14’52”.