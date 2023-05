Juventus, Lapo Elkann: “Chi deve prendersi responsabilità se le prenda”

Sempre molto social nelle ultime settimane Lapo Elkann, che tramite il suo profilo twitter ha deciso di interagire con tanti tifosi della Juventus in questo periodo difficile. Lapo si è visto costretto a rispondere agli ovvi messaggi di delusione da parte della tifoseria bianconeri, ma ha tenuto ad esempio a precisare che le sorti del club di certo non dipendono da lui, non avendo mai avuto un incarico in società. Poi anche un messaggio su Del Piero, che per lui sarebbe “uno dei primi che sceglierei” per ripartire.

Per tua informazione non ho mai lavorato in Juventus non ho incarichi in Juventus e non ci ho mai mai lavorato . Chi deve prendersi le responsabilità se le prenda ma di certo non io che dalla prima partita in serie B mi hanno sputato in faccia . Io sono un Tifoso 🤍🖤VERO e… — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 30, 2023