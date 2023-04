Probabili formazioni Sampdoria-Torino, trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Torino, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra blucerchiata si trova in una situazione disperata di classifica e difficilmente riuscirà a risalire la china fino alla salvezza, ma tenterà di chiudere la stagione in maniera dignitosa. La compagine granata, dal suo canto, vuole proseguire la serie positiva e provare ad arrivare tra le prime dieci del torneo. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 3 maggio nel palcoscenico dello stadio Luigi Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Dejan Stankovic ed Ivan Juric.

SAMPDORIA – Coppia d’attacco composta da Gabbiadini e Lammers, Djuricic pronto a supportarli sulla trequarti. A centrocampo ci saranno Leris, Winks, Rincon e Augello.

TORINO – Radonjic ko, in attacco tocca a Miranchuk e Vlasic, che saranno alle spalle del confermatissimo Sanabria. In difesa dovrebbero esserci ancora Gravillon, Schuurs e Buongiorno.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Torino

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Gunter, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini.

Ballottaggi: Djuricic 55% – Cuisance 45%, Lammers 55% – Jesè 45%.

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Nuytinck, De Luca.

Squalificati: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Gravillon 60% – Djidji 40%.

Indisponibili: Zima, Vieira, Aina, Radonjic, Pellegri.

Squalificati: –