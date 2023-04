Juventus, la Procura Figc notifica chiusura indagini sulla manovra stipendi: contestata violazione lealtà sportiva

Come riporta l’Ansa, la procura della Figc ha appena notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette ‘manovra stipendi, partnership e agenti’. Nell’atto, il procuratore federale Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. La contestazione va così ad aggiungere al primo filone, quello sulle plusvalenze. A tal proposito il 19 aprile alle 14.30 la Juventus sarà al Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso contro la penalizzazione in campionato. Sui tre filoni odierni, invece, la società bianconera ora ha due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni.