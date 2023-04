Basket, Europei femminili 2023: ufficiali gli orari del girone dell’Italia, esordio con Repubblica Ceca

Nella giornata odierna la FIBA, Federazione internazionale di basket, ha reso noti gli orari delle gare della prima fase del Women’s EuroBasket 2023, che andrà in scena in Israele e Slovenia dal 15 al 25 giugno. La Nazionale Italiana si trova nel girone B di Tel Aviv ed esordirà alle ore 14:00 del 15 giugno contro la Repubblica Ceca, mentre il 16 giugno alle 14:30 ci sarà la partita contro le padrone di casa di Israele. L’ultimo appuntamento della fase a gironi sarà quello contro il Belgio, previsto il 18 giugno alle ore 14:15. Per quanto riguarda l’eventuale spareggio, invece, si giocherebbe il 20 giugno contro una squadra del girone A tra Spagna, Grecia, Lettonia e Montenegro alle 17.00 o alle 20.00. Il 21 l’eventuale trasferimento a Lubiana, dove si terrà la fase finale del Women’s EuroBasket 2023.