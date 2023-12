Juventus, la mamma di Rabiot: “Smentisco le notizie sul rinnovo, nessuna decisione presa”

Per il rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus c’è ancora molto lavoro da fare. Con una nota rilasciata all’Ansa, l’agente del giocatore, sua mamma Veronique, smentisce “totalmente le notizie apparse giovedì sulla stampa sportiva in merito al rinnovo del contratto di Adrien con la Juventus”. Legato al club bianconero fino al prossimo 30 giugno, “Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione – aggiunge Veronique Rabiot – e al momento non ci sono discussioni con nessun club sul futuro di Adrien. Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica, ho scelto di rispondere solo oggi per lasciar passare il weekend e non interferire con la partita di Adrien”.